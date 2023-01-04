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Здоровье4 января 2023 11:00

Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за последние сутки на 4 января

Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за последние сутки на 4 января
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за последние сутки на 4 января

Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за последние сутки на 4 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 января, 11 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 223 человека. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 035 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 356 жителей региона.

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