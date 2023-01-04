Врезался в автобус и погиб на месте: ДТП в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб

4 января, ориентировочно в 7:30 утра, на 3-м километре автодороги «Мкр. Соцгород – мкр. Петровское» в Алексине произошло столкновение во встречном направлении.

По предварительным данным 31-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и врезался в «ПАЗ», который перевозил рабочих одного из местных предприятий.

В результате ДТП водитель «Хонды» скончался от полученных травм, 63-летний водитель автобуса и два его пассажира госпитализированы.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства данного ДТП.