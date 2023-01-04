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Звезды4 января 2023 7:00

Тулякам презентуют снятый в Кондуках вэб-сериал «Тайны канала №5»

Произойдет это уже 5 января
Игорь КОПЫТОВ
Тулякам презентуют снятый в Кондуках вэб-сериал «Тайны канала №5»

Тулякам презентуют снятый в Кондуках вэб-сериал «Тайны канала №5»

Фото: материалы пресс-служб

Съемки проходили в знаменитых Романцевских горах и Голубых озерах в Узловском районе.

Режиссером кинокартины выступил Илья Ростовцев, исполнивший также и главную роль. Сюжетная линия довольно тривиальна: потеря памяти, погони за героем бандитов, пытающихся его убить, и эффектная блондинка, выручающая его из трудных ситуаций и помогающая вспомнить, кем он был раньше. А был он, оказывается, ни много, ни генеральным директором канала № 5, который закрыли скорее всего по его вине.

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