Тулякам презентуют снятый в Кондуках вэб-сериал «Тайны канала №5» Фото: материалы пресс-служб

Съемки проходили в знаменитых Романцевских горах и Голубых озерах в Узловском районе.

Режиссером кинокартины выступил Илья Ростовцев, исполнивший также и главную роль. Сюжетная линия довольно тривиальна: потеря памяти, погони за героем бандитов, пытающихся его убить, и эффектная блондинка, выручающая его из трудных ситуаций и помогающая вспомнить, кем он был раньше. А был он, оказывается, ни много, ни генеральным директором канала № 5, который закрыли скорее всего по его вине.