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Происшествия3 января 2023 7:00

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет

ДТП произошло в самом сердце города оружейников
Игорь КОПЫТОВ
Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

2 января, в 20:30 на пересечении улиц Советской и Союзной в Туле столкнулись автомобили Renault Arkana под управлением 44-летнего мужчины и Jaguar, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры Renault 11, 15 и 17 лет. Всем троим потребовалась госпитализация.

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

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