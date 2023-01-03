Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в центре Тулы: младшему – 11 лет. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

2 января, в 20:30 на пересечении улиц Советской и Союзной в Туле столкнулись автомобили Renault Arkana под управлением 44-летнего мужчины и Jaguar, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры Renault 11, 15 и 17 лет. Всем троим потребовалась госпитализация.