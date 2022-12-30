17 «львят» специально для Тулы изготовят к лету на Энгельсском заводе электротранспорта Фото: соцсети

До конца весны «ПК Транспортные системы» изготовит для Тулы 17 трамваев “Львенок” на Энгельсском заводе электротранспорта, Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

Вагоны «львят» делают с использованием алюминиевых сплавов. Из-за этого трамваи становятся долговечными и пожаробезопасными. При этом уникальная низкопольная тележка будет обеспечивать плавное движение транспорта. Кроме того, трамваи “Львенок” порадуют туляков удобным интерьером - один такой вагон может перевозить на сидячих местах не менее 40 пассажиров, а также 155 стоя. В новых трамваях будет 4 дверных проема – 2 по краям и 2 в центральной части вагона. Предусмотрено и специальное устройство для маломобильных пассажиров.

В салонах «львят» появятся USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов и система климат-контроля. Презентация новой модели трамваи для туляков провели на День города.