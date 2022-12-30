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Происшествия30 декабря 2022 6:20

Осквернитель воинского мемориала в Алексине Тульской области может получить до 3 лет

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя
Игорь КОПЫТОВ
Осквернитель воинского мемориала в Алексине Тульской области может получить до 3 лет

Осквернитель воинского мемориала в Алексине Тульской области может получить до 3 лет

Фото: соцсети

Еще в октябре в городе Алексин на камеры видеонаблюдения попал мужчина, который что-то жег на «вечном огне» мемориального комплекса на площади Победы. Силовики в кратчайшие сроки установили и задержали 38-летнего ранее судимого и безработного местного жителя. Тот вину признал, пояснив, что обжигал на огне провода для сдачи в цветмет.

По факту осквернения символа воинской славы России возбудили уголовное дело. Теперь расследование его по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ завершено и передано в суд. За совершение этого преступления мужчину могут приговорить вплоть до лишения свободы, сроком до 3 лет.

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