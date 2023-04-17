По поручению губернатора Тульской области военнослужащим оказывается всесторонняя поддержка

В Туле, на площади Ленина, состоялись проводы участников специальной военной операции, которые находились дома в плановом отпуске

В понедельник, 17 апреля в Туле на площади Ленина состоялись проводы участников специальной военной операции, которые находились дома в плановом отпуске.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках акции «Все для Победы 71» для бойцов СВО с начала апреля организован трансфер – от места несения службы до Тулы и, по завершении отпуска, обратно. Первая группа – более 100 военнослужащих таким образом была доставлена домой 3 апреля.

Сегодня отдохнувшие защитники отправились в пункт назначения для дальнейшего выполнения задач. Проводить ребят, поддержать их родственников приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин, представители администрации Тулы, активисты МГЕР.

Николай Юрьевич, обращаясь к военнослужащим, поздравил их с Пасхой, пожелал здоровья, успехов, поблагодарил за мужество и достойную службу, а также пообещал и впредь помогать защитникам и их семьям.

- По поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина региональное отделение партии «Единая Россия» с самого начала спецоперации осуществляет сбор дополнительной помощи, доставку и передачу личных посылок, всего необходимого, – сказал Николай Воробьев. – Правительство региона совместно с партией «Единая Россия» обеспечило организованный приезд военнослужащих в отпуск. В эти светлые пасхальные дни ребята побыли со своими близкими и сейчас убывают в зону СВО. Туляки достойно несут службу, выполняют все поставленные задачи. Мы гордимся ими, готовы поддержать во всём, быть опорой для их родных. Благодаря Губернатору Тульской области военнослужащие дополнительно обеспечиваются специальным оборудованием, продуктами, обмундированием, и «Единая Россия» активно участвует в этой важной работе. На арендованных партией складах собирается гуманитарная помощь, собранная в рамках акции «Все для Победы 71», и практически еженедельно грузы отправляются в зону СВО. Мы продолжим эту работу. Ждем ребят домой живыми и здоровыми, и, конечно, с победой!

Автобусы с мобилизованными сопровождают руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов, представитель волонтерского центра партии, молодогвардеец Павел Астафьев, а также заместитель начальника главного управления по благоустройству-начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Павел Закутаев. Для колонны организовано прохождение пропускных пунктов, военнослужащие обеспечиваются питанием.

Вместе с сопровождающими из «Единой России» в ближайшие дни на отдых в Тулу приедет вторая группа участников СВО.