В Туле состоялось открытие первенства ЦФО по синхронному плаванию

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

На церемонии присутствовали Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, заслуженный мастер спорта Анися Лебедева, заслуженный тренер России Валентина Немогаева.

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Обращаясь к спортсменам мэр подчеркнула, что Тула впервые организует соревнования по синхронному плаванию такого масштаба, но у города большой опыт и полноценная спортивная база, что позволяет проводить спортивные мероприятия на самом высоком уровне.

– В нашем городе развитие спорта как профессионального, так и массового – является приоритетом. Внимание уделяется всем видам спорта, в том числе плаванию. Уверена, первенство займет достойное место в календаре и будет проводится на регулярной основе, – сказала Ольга Слюсарева. – Желаю командам ярких выступлений, честной борьбы и легкой воды.

Градоначальник выразила слова благодарности организаторам и тренерскому составу.

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В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменок из Москвы, Липецка, Воронежа, Московской и Тульской областей. Они соревнуются в возрастных категориях до 13 лет и 13-15 лет. Наш регион представляют 24 спортсменки из Тулы и Щекинского района.