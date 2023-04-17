В Туле пьяный водитель автомобиля SsangYong уходил от погони ДПС и врезался в грузовик Фото: соцсети

В Скуратово на улице Новоселов ночью 16 апреля произошло ДТП. Там примерно в 01:00 столкнулись SsangYong и МАЗ. По предварительной информации, водитель легковушки уходил от погони ДПС.

Так, 42-летний мужчина, управляя автомобилем SsangYong, проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил движение, но не справился с управлением транспортно средства и столкнулся с припаркованным грузовиком.

На виновника аварии составили протоколы по ч.2 ст. 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствование на состояние опьянения).

В результате ДТП никто не пострадал.