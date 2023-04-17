Во время пожара на улице Фридриха Энгельса в Туле из общежития ТулГУ эвакуировали около 100 человек Фото: соцсети

Вечером 16 апреля в общежитии ТулГУ на улице Фридриха Энгельса в Туле произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которым удалось потушить огонь за несколько минут. Сотрудники МЧС выяснили, что возгорание произошло в мусорокамере на первом этаже здания.

По предварительной информации, в общей сложности на улицу эвакуировали около ста человек. К счастью, никто не пострадал.