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Происшествия17 апреля 2023 6:28

Во время пожара на улице Фридриха Энгельса в Туле из общежития ТулГУ эвакуировали около 100 человек

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара на улице Фридриха Энгельса в Туле из общежития ТулГУ эвакуировали около 100 человек

Во время пожара на улице Фридриха Энгельса в Туле из общежития ТулГУ эвакуировали около 100 человек

Фото: соцсети

Вечером 16 апреля в общежитии ТулГУ на улице Фридриха Энгельса в Туле произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которым удалось потушить огонь за несколько минут. Сотрудники МЧС выяснили, что возгорание произошло в мусорокамере на первом этаже здания.

По предварительной информации, в общей сложности на улицу эвакуировали около ста человек. К счастью, никто не пострадал.

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