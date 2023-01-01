Все на коньки! Туляков приглашают катки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернский каток бесплатно ежедневно ждет посетителей с 10:00 утра, когда начинается первый сеанс. Далее расписание такое: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 по 1 ч. 15 мин.

В выходные и праздничные дни предусмотрен детский сеанс для посетителей не старше 10 лет, начинающийся в 12:00.

В дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется седьмой сеанс в 22:00 — молодежный.

На катке одновременно смогут находиться 250 человек. Билет для посещения катка можно бесплатно забронировать на сайте или получить в пункте регистрации при входе. На каждый сеанс 100 билетов доступны через онлайн-бронирование на сайте, 150 — в пункте проката.

Также работает ледовый каток «Заречье» на улице Максима Горького, 18: в праздничные дни с 12.00 до 22.00. Технические перерывы в 13.30, 16.00, 18.30.