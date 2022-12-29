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Общество29 декабря 2022 9:08

В «Тулэнерго» поздравили ветеранов энергосистемы c наступающими праздниками

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» поздравили участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, Ветеранов труда, много лет отработавших в тульской энергосистеме, с Днем энергетика и новогодними праздниками
Источник:kp.ru
Поддержка ветеранской общественности является важным направлением социальной политики филиала.

Поддержка ветеранской общественности является важным направлением социальной политики филиала.

Представители Совета молодежи и активисты волонтерского движения посетили 596 ветеранов, проживающих в зоне ответственности 14 районов электрических сетей и находящихся на заслуженном отдыхе, вручив им подарки.

Поддержка ветеранской общественности является важным направлением социальной политики филиала. Энергетики не забывают старшее поколение – ветераны принимают активное участие в профориентационной деятельности, наставнической работе с молодыми специалистами, посещают музеи и культурно-досуговые мероприятия.

- Благодаря профессионализму, ответственности, преданности делу и самоотверженности наших ветеранов энергосистема региона сегодня работает надежно и стабильно. Мы гордимся историей их свершений, а также бережем и преумножаем трудовые традиции, – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков.

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