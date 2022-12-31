Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Новым годом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В эти дни мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.

Этот год принес всем нам немало трудностей и испытаний, но они сплотили нас. Показали, что вместе нам по силам любые задачи.

Пусть следующий год оправдает все наши ожидания. Станет годом добрых перемен и исполнения заветных желаний, принесет счастье, благополучие и уют в каждый дом.

Желаю всем нам крепкого здоровья и твердости духа. Вместе мы всё преодолеем.

С Новым годом!