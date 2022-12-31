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Общество31 декабря 2022 7:00

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Новым годом

Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом!
Источник:kp.ru
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Новым годом

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Новым годом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В эти дни мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.

Этот год принес всем нам немало трудностей и испытаний, но они сплотили нас. Показали, что вместе нам по силам любые задачи.

Пусть следующий год оправдает все наши ожидания. Станет годом добрых перемен и исполнения заветных желаний, принесет счастье, благополучие и уют в каждый дом.

Желаю всем нам крепкого здоровья и твердости духа. Вместе мы всё преодолеем.

С Новым годом!

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