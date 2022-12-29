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Общество29 декабря 2022 10:52

Коронавирус в Тульской области: 14 новый случай заболевания за последние сутки на 29 декабря

Показатель заболеваемости идет на спад
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 14 новый случай заболевания за последние сутки на 29 декабря

Коронавирус в Тульской области: 14 новый случай заболевания за последние сутки на 29 декабря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 29 декабря, 25 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 127 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 8 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 187 994 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 356 жителя региона.

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