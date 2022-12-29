Здоровья и новых свершений в Новом году, туляки! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Дорогие коллеги и жители Тульской области!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти чудесные праздники приходят в каждый дом, в каждую семью и дарят надежду на то, что с боем курантов наша жизнь, обязательно, изменится к лучшему. В канун этих светлых праздников примите мои самые искренние пожелания счастья и благополучия! Пусть наступающий год будет наполнен добрыми событиями, профессиональными успехами и теплотой человеческих отношений.

Благодарим пациентов за выбор и доверие к нашим специалистам. Мы совершенствуемся для вас, расширяемся, внедряем новые технологии и инновационные материалы, повышаем свой профессиональный потенциал. Мы ежедневно помогаем юным и взрослым пациентам обрести здоровье и радость счастливой улыбки.

Пусть Новый 2023 год будет богат яркими, радостными событиями, оправдает все ваши надежды, станет продолжением добрых дел и началом новых свершений! Пусть мир и радость царят в ваших семьях, а в домах - благополучие и достаток!

От всей души желаем вам и вашим близким исполнения заветных желаний, любви и, конечно, всем доброго и крепкого здоровья!

ПРЕЗИДЕНТ ТООО СТОМАТОЛОГОВ, Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» А. А. Эрк.

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Сердечно поздравляю наших клиентов, пациентов, партнеров и коллег с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал для Клиники особенным - богатым на знаменательные даты и события!

Хочу поблагодарить сотрудников за плодотворную и успешную работу, за высокий профессионализм, интерес к делу и огромное желание развиваться, делиться знаниями и опытом с коллегами. Уверена, что деятельность и качество работы компании всегда будет вне конкуренции, а каждый день наполнен свежими идеями и новыми возможностями.

Благодарим пациентов за выбор и доверие к специалистам нашего центра! Мы стараемся и развиваемся для вас, вашего здоровья. Желаем, чтобы наступающий год подарил всем счастье, удачу, благополучие, безграничное множество ярких моментов и, конечно, любовь!

Илиана Марина, исполнительный директор «Клиники Эксперт» Тула.

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От всей души поздравляю туляков Наступающим 2023 годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесет только положительные эмоции и яркие впечатления. Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!

ВРИО главного врача Ирина Игоревна Шестова и коллектив ГУЗ «ТОККД».

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Уважаемые коллеги! Уважаемые студенты!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Это время, когда мы вместе можем разделить радость успехов, подвести итоги и определить планы на будущее. Мечты и цели - это то, что заставляет нас двигаться вперед, и на этом пути только единство и сплоченность всего коллектива позволяют добиваться побед. Пусть наступающий год принесет удачу, хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты! Здоровья вам и вашим близким! Счастья, благополучия и новых успехов!

Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), доктор исторических наук, Лариса Юрьевна Казанина.

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Уважаемые коллеги, студенты, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Конец года - традиционное время подведения итогов, извлечения уроков и оценки перспектив. Гордость нашего колледжа, его «топливо» и источник созидания - это вы, дорогие студенты, преподаватели и сотрудники. Ваши каждодневные успехи двигают наш ТКСиОТ вперед, развивая его и делая лучше день ото дня. Желаю всем коллегам, студентам и всем тулякам крепкого здоровья, новых побед, свершений и настоящего счастья в новом году!

Директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ» Лидия Васильевна Мишкина.