Счастья и удачи, в Новом 2023 году, туляки! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Уважаемые туляки и жители Тульской области!

Поздравляю всех с Новым 2023 годом и Рождеством!

Каждый из нас мечтает, верит в чудо и ждет от Нового года чего-то волшебного. Мы связываем с этим праздником свои надежды на новое счастье, достойную жизнь, лучшее будущее для детей.

Наш любимый город Тула год от года становится только краше. А в новогодние праздники расцветает новогодними огнями и волшебными украшениями.

Настроение всеобщего веселья, радости, ожидания добрых перемен входит в каждый дом и в каждую семью. Наша задача - сделать новогодние приготовления горожан самыми приятными и радостными, и мы стараемся это делать на отлично.

Желаю всем крепкого здоровья, любви и заботы близких, достатка и благополучия в Новом году.

Генеральный директор ООО «Инд-Гарник» Рафик Гарникович Папян.

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Новый год - всеми любимый праздник. Он объединяет людей вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, близким и своему дому.

Пусть 2023 год оправдает самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет стабильность, мир и процветание в каждый дом и каждую семью нашей страны, подарит теплоту человеческих отношений, крепкое здоровье, радость семейного уюта и искренность чувств.

Генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков.

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Дорогие друзья, коллеги и все жители Тульского региона!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Несмотря на непростые условия, нам удалось не только сохранить стабильно хорошие аграрные показатели, но и увеличить их. Пусть грядущий Новый год сотрет все огорчения прошлого и приумножит накопленное благополучие и успех. Главное, что неизменными останутся ценности, которые являются опорой во все времена, - это любовь к своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Пусть этот год станет лучшим из лучших, принесет крепкое здоровье, достаток, много радостных дней!

Аграриям желаю щедрых урожаев и отличной погоды. С Новым годом!

Директор представительства группы компаний «Шанс» в Тульской области Валерий Константинович Бурыкин.

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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Для каждого из нас эти праздники - время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и обретать новые силы, время, когда нас согревает тепло домашнего очага и любовь близких людей.

Хочу пожелать всем благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, верных партнеров и надежных друзей, семейного счастья и благополучия, любви, гармонии и крепкого здоровья.

Пусть 2023 год принесет в каждый дом мир, уют, радость и достаток!

Директор компании «Агрит» - официального дилера Ростсельмаш Вера Попова.

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Дорогие Туляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии наступающего года особенно верится в то, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — тепло, понимание и любовь! Под бой курантов загадайте желание, и пусть в новом году оно обязательно сбудется, даже самое невероятное.

Пусть новый год, будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, а Светлое Рождество Христово принесёт удачу, мир и достаток в каждую семью.

Желаю всем крепкого здоровья благополучия и постоянной уверенности!

С уважением, генеральный директор ООО «Новопетровское», почетный гражданин Тульской области А. А. Комаров.

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Дорогие туляки! Поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Подходит к концу непростой 2022 год. Он многому нас научил, сплотил, напомнил про то, что такое настоящий патриотизм, свобода Отечества, наш дом и наша Родина. Пусть наступающий год принесет стабильность, исполнит надежды и мечты, будет добрым и щедрым на радостные моменты!

Желаю вам мирного неба, здоровья и бодрости, уюта и теплой атмосферы дома, удачи и благополучия!

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз» Дмитрий Петрович Голомысов.

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Управляющая компания «Спектр» поздравляет туляков с Новым 2023 годом и Рождеством!

Начните Новый год с новой управляющей компанией! Живите комфортно и спокойно каждый день!

Здоровья, счастья, успехов, домашнего тепла и уюта в Новом году!

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Поздравляем всех жителей Тульской области с наступающим Новым годом и Рождеством!

Наступает долгожданный и радостный праздник - встреча Нового года. Совсем скоро мы соберемся за новогодним столом с теми, кто нам по-настоящему дорог, поднимем бокалы и под бой курантов загадаем желания.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие! Крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году!

Коллектив ООО «Хартия».