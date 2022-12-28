С Новым 2023 годом, туляки! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Дорогие коллеги и жители Тульской области!

От всей души поздравляю всех с Новым годом!

Уходящий год скоро станет историей. Мы расстаемся с уходящим годом с грустью и радостью. С грустью, потому что каждый его день — это прожитый день нашей жизни. С радостью, потому что впереди — новые надежды и ожидания.

2022-й для нас был непростым. Но нам никто и не обещал, что все будет легко. И, тем не менее, те задачи, которые были поставлены перед нами, считаю выполненными на достаточно хорошем уровне. Укрепление оборонно-промышленного сектора сегодня происходит не только за счет активного процесса импортозамещения, но и за счет внедрения перспективных инновационных проектов и технологий, которые способствуют дальнейшему развитию оборонно-промышленного сектора экономики Тульской области. Мы поставили на производство новую продукцию, аналогов которой в России пока практически не существует. И наша техника соответствует всем мировым стандартам качества.

Эти масштабные проекты мы воплощали в жизнь при поддержке правительства Тульской области, коллегами по Союзу машиностроителей России. Так что, несмотря на все сложности, год стал для нашего предприятия време¬нем новых достижений и побед.

Выражаю слова искренней благодарности всему коллективу нашего предприятия: рабочим, специалистам, служащим за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. Пусть новогодние праздники для вас будут наполнены семейным теплом и помогут войти в новый год с новыми силами, свежими мыслями и интересными решениями.

Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Тулаточмаш» В. Н. Филиппов.

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Дорогие друзья, жители Тулы и Тульской области, коллеги оружейники!

От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!

Традиционно встреча Нового года - это пора магическая и волнующая. И эти простые слова: «С Новым годом! С новым счастьем!», - мы произносим с особым чувством, с особой радостью, с надеждой на лучшее! Мы с честью прожили год уходящий и упорно трудились на благо нашего славного города оружейников, всех туляков, чьи традиции мы чтим и приумножаем.

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Желаю веселого и волшебного праздника в кругу дорогих и любимых людей. Пусть в каждой семье царят радость и согласие, пусть реализуются все добрые начинания, пусть исполняются все желания, пусть новый год принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. С наступающим Новым годом!

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И. И. Курилов.

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Уважаемые туляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год невозможно оценить однозначно. Нам были брошены новые испытания, от всех нас потребовалась макси¬мальная концентрация для решения насущных задач. Однако мы их с честью преодолеваем.

Так пусть год, с которым прощаемся, останется в памяти как один из этапов на пути к осуществлению поставленных планов. Желаю, чтобы в новом году вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения задач.

Пусть живет в сердцах вера в то, что мир станет лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. А в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - душевное тепло, понимание и заботу!

Искренне желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор АО ЦКБА Александр Викторович Хомяков.

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Дорогие туляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2023-м годом и Рождеством Христовым!

Новый год - это особенные дни. Встреча Нового года всегда знаменуется подведением итогов и созданием планов на год грядущий. Уходящий 2022 стал временем больших испытаний, которые мы прошли вместе. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу большую самоотверженную работу. В наступающем году нам предстоит мобилизовать весь свой потенциал, используя все возможности укрепления обороноспособности Родины.

Наша страна проходит через трудные времена. Но необыкновенное волшебство новогоднего праздника, соединяющего прошлое, настоящее и будущее, способно создать удивительное настроение и состояние духа. Надо верить в лучшее.

Искренне желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, душевного тепла в кругу родных и близких, и благополучия вам и вашим семьям, согретым любовью и заботой друг о друге!

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Е. А. Дронов.

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Дорогие туляки! Примите искренние и добрые поздравления с Новым годом и Рождеством!

Это самые любимые и радостные праздники для каждого человека, наполненные ожиданием перемен, исполнения самых заветных желаний!

Совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2022 год. Провожая его, мы по традиции вспоминаем все события, которые он принес в нашу жизнь. Уверен, что для каждого из вас в нем было много светлых и радостных моментов.

Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений, мечтаем о простых и вечных вещах - чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали успехами и мы гордились этим.

Уверен, в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - это тепло, понимание и любовь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, а рядом будут дорогие люди! Искренне желаю вам процветания и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и успех! Крепкого вам здоровья и семейного благополучия!

Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин.

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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни желаю всем забыть о заботах и невзгодах. В основе всей нашей жизни лежат близкие нам всем ценности – вера в будущее, взаимовыручка и уважение друг к другу. Этого я и хочу пожелать всем нам в новом году.

От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизненной энергии и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется новыми свершениями и победами! Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы! С Новым годом! Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор АО «Трансмаш» С. В. Блинов и коллектив предприятия.