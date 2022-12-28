В новогоднюю ночь общественный транспорт Тулы будет ходить до трех часов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В новогоднюю ночь транспортное обслуживание будет организовано автобусными маршрутами как по регулируемому, так и нерегулируемому тарифу.

Автобус № 16: 00:12 — 03:04 с интервалом 20 минут, № 18 (от Обл. Больницы): 22:00 — 02:56 (20), № 40 (до стадиона «Металлург»): 22:30 — 02:30 (40), № 34 (от п. Октябрьский): 22:30 — 03:00 (20), № 30: 22:30 − 03:00 (30-40), № 33 (до Щегловской засеки): 22:30 − 03:00 (30-40).

В новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря 2022 года до 05:00 1 января 2023 года плата за проезд в общественном транспорте будет взиматься в соответствии с ночным тарифом: за наличный расчет — 35 рублей, безналичный — 33 рубля, карта «Тройка» — 31 рубль.