В Туле женщина и двое несовершеннолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Мясново Фото: материалы пресс-служб

27 декабря около 16:45 при пожаре на Одоевском шоссе, 39 в Туле погибли 39-летняя мать и двое детей. Всего в двухэтажном жилом доме проживали шесть человек. При пожаре погибли трое - годовалая девочка, девочка семи лет и их мама. Из огня спаслись отец и дети в возрасте 12 и 13 лет.

По данным областного следственного управления СК РФ, мужчина на данный момент находится в медицинском учреждении. Следователи и криминалисты осматрели место происшествия, устанавливаются причины произошедшего.

По факту происшествия проводится процессуальная прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), в ходе расследования будут изучены все стороны трагедии и дана правовая оценка условиям жизни и воспитания детей.