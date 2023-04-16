«Арсенал» сыграл вничью с «Волгой Ульяновск» в гостевом матче Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 апреля тульский «Арсенал» встретился с ульяновской «Волгой» в рамках 27-го тура Первой лиги - 2022/2023.

В стартовый состав оружейников вошли Шамов, Сокол, Большаков, Сериков, Степанов, Манелов, Кайнов, Ткачев, Хабибов, Деспотович, Панченко.

Итог матча — 0:0.

На данный момент туляки располагаются на 6 месте в турнирной таблицы с 37 очками.

Следующий матч команда сыграет 21 апреля на домашнем поле с московской «Рубином».