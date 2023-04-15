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Здоровье15 апреля 2023 9:30

Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 апреля

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 апреля

Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 15 апреля, 63 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 623 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 6 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 419 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.

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