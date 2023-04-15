Николай Воробьев: Для участников спецоперации подготовлено более семи тысяч пасхальных куличей

Представители волонтерского центра партии посетили военный госпиталь воздушно-десантных войск, где проходят лечение и курс реабилитации тульские военнослужащие

Всего 7500 сдобных пасхальных символов подготовлены «Единой Россией» для воинов, находящихся на передовой, а также на лечении в госпиталях. Куличи освящены накануне представителями Тульской епархии.

- Вдали от дома очень важно чувствовать поддержку земляков, особенно в светлые пасхальные дни, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это время добрых дел, чуткости, заботы. Стараемся доставить бойцам не только нужные в быту и на службе вещи, но и подарить душевное тепло, радость. Такие положительные эмоции, позитивный настрой необходимы при выполнении боевых задач на фронте, во время лечения и реабилитации здесь, на родине.

По поручению Николая Воробьева в пятницу, 14 апреля представители волонтерского центра партии посетили военный госпиталь воздушно-десантных войск, где проходят лечение и курс реабилитации тульские военнослужащие.

Активисты передали пациентам медицинского учреждения пасхальные куличи. Помимо этого, главный символ праздника волонтеры вручили и персоналу госпиталя.

Также куличи будут отправлены для мобилизованных в Вооруженные Силы РФ из Тульской области, выполняющих воинский долг в зоне специальной военной операции.

- Наш волонтерский центр ежедневно оказывает помощь родным и близким военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО. Помимо этого, мы собираем и доставляем необходимый груз нашим ребятам на передовую. Накануне светлого праздника Пасхи мы навестили бойцов в госпитале, передали им куличи и поздравили. Очень надеемся, что наш визит поднимет ребятам настроение и будет способствовать их скорейшему выздоровлению, – прокомментировал руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.