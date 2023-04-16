17 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Галкина/ул. Дегтярёва (КНС-4А); п. Н-Скуратово, 95-а, 99-а, 100-б, 105-б, 95-б, 113-а, 134-а, 134-б, 136-а, 133-а, 124-а, 126-а, 128-а, 129-а, 134-в, 89-а, 101-б, 44-а, 42/1, 34-а, 32-а, 25-б, 20-а, 20-б, 17-а, 42-а, 15-27, 29-35, 37, 39-42, 44, 45, 49, 88-97, 110-124, 105, 107, 108, 126-135; д. Тихвинка: Трудовой пр-зд, 3; Новомосковское ш., 38, 46; п. Косая Гора: ул. Дронова, 7, 9; ул. Гагарина, 12, 14, 16, 18; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8; п. Косая Гора: Орловское ш., 35-а, 19-45 (нечётн.); ул. Набережная, 1-а, 5-а, 2-13; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;
с 9:30 до 14:00 - ул. Кирова, 19, 21, 23, 23-в; ул. Марата, 26, 26-б; ул. Плеханова, 56.