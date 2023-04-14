В Тульском стационаре для людей с психическими расстройствами обсудили вопросы психического здоровья населения региона

В Тульской области только 2,5% жителей страдают психическими заболеваниями. Об этом 13 апреля сообщил главный врач Тульской областной клинической психиатрической больницы имени Каменева Лев Лосев.

На первом месте находится шизофрения, на нее приходится порядка 50% всех случае тяжелых психиатрических заболеваний. На втором месте люди, страдающие умственной отсталостью, на третьем так называемая «органика». Это стойкие нарушения работы головного мозга. Они могут быть вызваны травмой или заболеванием и часто встречаются у пожилых людей, например, старческая деменция.

«Негативные эмоции – тоже часть нашей жизни, вопрос лишь в том, как мы с ними справляемся», – отметил Лев Лосев.

Если человека начинает что-то сильно тревожить, и он понимает, что самостоятельно с этим состоянием справиться не сможет, то стоит обратиться к специалисту. Не нужно бояться такой помощи. Психиатр такой же врач, как и любой другой специальности. Его задача разобраться в ситуации и помочь.

В Тульском стационаре для людей с психическими расстройствами обсудили вопросы психического здоровья населения региона

«В нашем регионе всплеска депрессивных состояний у населения мы не наблюдаем. Укреплению психического здоровья, прежде всего, способствует соблюдение режима дня, полноценный многочасовой сон, умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем. Между тем, отдых – это базовый элемент психического здоровья», – подчеркнул Лев Викторович.

«Открытие дневного стационара в Туле стало важным шагом к повышению качества и доступности психолого-психиатрической помощи в регионе» - отметил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. «В работе стационара сделан акцент на психосоциальную реабилитацию при помощи психотерапии, арт- и музыкотерапии, восстановления навыков самообслуживания и коммуникации», – подчеркнул Марков.

Главный врач тульского психдиспансера Лев Лосев также сообщил, что будущее психиатрии именно за такими амбулаторными отделениями.

«В ближайшее время мы планируем открыть несколько направлений. Например, службу неотложной помощи, которая будет выезжать на дом. Не все пациенты, выписавшись со стационара, продолжают лечение — тогда возвращается обострение, и наша служба будет помогать в таких случаях. Также есть планы по медико-реабилитационному отделению. Наша задача — сделать так, чтобы к нашим пациентам относились так же, как и ко всем остальным», — добавил Лосев.