14 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 апреля в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц город останутся без электричества.

Так, свет отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Кутузова, 110, 110-а; ул. Судейского, 13, 16-26 (чётн.); ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 36-а, 32-а; 6-й пр-зд, 11-16; Северное Заречье: 1-й Благодатный пр-зд; 4-й Благодатный пр-зд; 5-й Благодатный пр-зд; ул. Добрая; п. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 3-а, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); ул. Черняховская, 2-24 (чётн.), 1-31 (нечётн.); ул. Калинина, 15, 17, 21, 16, 22; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в.