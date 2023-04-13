На Пасху и Радоницу в Туле ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 и 25 апреля, когда планируется массовый пассажиропоток к местам захоронений, на ряде улиц будут введены ограничения по движению транспорта.

Так, на период проведения торжественной церковной службы во Всехсвятском кафедральном соборе с 20:00 15 апреля до 03:00 16 апреля запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого (запрещена только остановка и стоянка всех видов транспорта).

16 апреля с 00:00 до 16:30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км). С 5:00 до 16:30 - ограничено движение для личного транспорта на этих же участках плюс с 8:00 до 15:00 по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

На период массового пассажиропотока 25 апреля с 00:00 до 17:00 вводятся ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) на участке от дома № 5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной, дер. Малевка (в районе Центрального входа Смоленского кладбища), а также по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).