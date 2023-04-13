В Туле на улице Кутузова приступили к фрезерованию асфальтового покрытия Фото: материалы пресс-служб

4 апреля на улице Кутузова в Туле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали фрезеровать асфальтовое покрытие. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент ведется разборка бортового камня и демонтаж пешеходных ограждений, в ночное время проводится фрезерование асфальтобетона между улицами С. Ковалевской и Нестерова. В работе задействованы 35 человек и 20 единиц техники.

В Туле на улице Кутузова приступили к фрезерованию асфальтового покрытия Фото: материалы пресс-служб

Так, во время ремонта на улице заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары, искусственные дорожные неровности, приведут в порядок съезды, ливневки и люки, а также нанесут дорожную разметку.

Помимо этого, запланированы мероприятия по обустройству заездных карманов и уширению радиуса перекрестков.

Завершить ремонт на улице Кутузова планируют до 1 сентября 2023 года.