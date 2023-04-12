13 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 14:00 - ул. Рязанская, 30 к.1, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.4, 34, 34-а, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 34 к.4, 36-а; ул. Ак. Павлова, 93-а;
с 9:00 до 16:00 - ул. Станиславского, 12-а, 8-а, 10-а, 10-б, 10-в, 12-б, 15; ул. Н. Руднева, 56, 56-а, 56-в, 56-г, 58, 60; 3-й Южный пр-зд, 12; ул. Ак. Павлова, 1-в; ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а; Криволученский пр-зд, 4, 4-а, 6, 8; ул. 1-я Криволученская, 11-19 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 4-12 (чётн.), 18, 20; ул. 3-я Криволученская, 5, 5-а; ул. 4-я Криволученская, 1, 3;
с 9:00 до 17:00 - Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 14-20 (чётн.), 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10, 17-а; 1-й пр-зд, 29; Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12-а, 19-а; ул. Моторная, 2; ул. Ликбеза, 16, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б; ул. Бакунина, 4; ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 148, 150; ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11, 52-а, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 37-а, 37 (119, 119-а, 121); ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39; ул. Каракозова, 79; пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а; ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38; ул. Патронная, 10; ул. Ствольная, 1-а, 5-а, 21-а, 3-45 (нечётн.), 4-18, 22-36 (чётн.); ул. Луначарского, 132-170 (чётн.), 134-а, 162-а; ул. Курковая, 9-б, 14; ул. Ползунова, 12, 14, 16, 18; ул. Прокудина, 6; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. Пролетарская, 31, 33; Демидовская пл., 24-32 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 37, 39, 41-б, 43, 20-а; п. Хомяково: ул. Березовская.
с 9:30 до 14:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-в, 9-15 (нечётн.); ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32.