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Здоровье12 апреля 2023 7:45

Красота без компромиссов

Высший пилотаж – выглядеть так, чтобы никто не догадался, что вы были у косметолога
Михаил КОРЕНЮГИН
Красота без компромиссов

Красота без компромиссов

Какие бьюти- процедуры помогут достичь такого результата, рассказывает основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных.

Основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных

Основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных

Естественность — устойчивый тренд, и в приоритете процедуры, которые продлевают молодость без реабилитации.

На какие процедуры стоит обратить внимание женщинам, которые привыкли жить на высоких скоростях?

- Существует три технологии, которые круто действуют на разных уровнях без реабилитации. HydraFacial – для лоска и сияния кожи, RF-лифтинг Forma (INMODE) – для экспресс-омоложения, устранения второго подбородка и восстановления «треугольника молодости» и SMAS-лифтинг Doublo – для работы на уровне связок – т.е. более глубоких слоях.

Чем привлекает RF-лифтинг Forma?

- Это потрясающая разработка израильско-американского бренда. Forma бережно запускает выработку коллагена, убирает отеки, птоз, подтягивает кожу шеи и при этом действует настолько деликатно, что не требует длительного восстановления.

Что если возрастные изменения уже заметны, но на серьезные хирургические вмешательства женщина не готова?

– После 40-45 лет актуален глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг Doublo. Это безоперационная методика подтяжки кожи и мягких тканей. Ошеломляющий результат достигается благодаря тому, что технология действует на мышечно-апоневротический слой – именно в этой области работают пластические хирурги. Под воздействием сфокусированного ультразвука происходит подтяжка каркаса лица, как после пластики. Визуальный эффект возрастает в течение нескольких месяцев и сохраняется до трех лет. Если пройти процедуру SMAS-лифтинга в 30-40 лет, то можно не бояться «бульдожьих щечек», второго подбородка и «колец Венеры» на шее.

За счет чего HydraFacial создает эффект сияния кожи?

– HydraFacial объединяет 5 полноценных процедур, где каждый следующий этап усиливает предыдущий. Так всего за одно посещение вы получаете безболезненную чистку, лечение проблемной кожи, программу анти-эйдж, безынъекционную «мезотерапию», интенсивное увлажнение и шлифовку.

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