Красота без компромиссов

Какие бьюти- процедуры помогут достичь такого результата, рассказывает основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных.

Основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных

Естественность — устойчивый тренд, и в приоритете процедуры, которые продлевают молодость без реабилитации.

На какие процедуры стоит обратить внимание женщинам, которые привыкли жить на высоких скоростях?

- Существует три технологии, которые круто действуют на разных уровнях без реабилитации. HydraFacial – для лоска и сияния кожи, RF-лифтинг Forma (INMODE) – для экспресс-омоложения, устранения второго подбородка и восстановления «треугольника молодости» и SMAS-лифтинг Doublo – для работы на уровне связок – т.е. более глубоких слоях.

Чем привлекает RF-лифтинг Forma?

- Это потрясающая разработка израильско-американского бренда. Forma бережно запускает выработку коллагена, убирает отеки, птоз, подтягивает кожу шеи и при этом действует настолько деликатно, что не требует длительного восстановления.

Что если возрастные изменения уже заметны, но на серьезные хирургические вмешательства женщина не готова?

– После 40-45 лет актуален глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг Doublo. Это безоперационная методика подтяжки кожи и мягких тканей. Ошеломляющий результат достигается благодаря тому, что технология действует на мышечно-апоневротический слой – именно в этой области работают пластические хирурги. Под воздействием сфокусированного ультразвука происходит подтяжка каркаса лица, как после пластики. Визуальный эффект возрастает в течение нескольких месяцев и сохраняется до трех лет. Если пройти процедуру SMAS-лифтинга в 30-40 лет, то можно не бояться «бульдожьих щечек», второго подбородка и «колец Венеры» на шее.

За счет чего HydraFacial создает эффект сияния кожи?

– HydraFacial объединяет 5 полноценных процедур, где каждый следующий этап усиливает предыдущий. Так всего за одно посещение вы получаете безболезненную чистку, лечение проблемной кожи, программу анти-эйдж, безынъекционную «мезотерапию», интенсивное увлажнение и шлифовку.

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