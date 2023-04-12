«Апгрейд» после родов: ТОР 5 самых «неудобных» вопросов, о которых женщины стесняются говорить

Наши консультанты – специалисты клиники «Л'Мед»: гинеколог Елена Шнуркова и консультант Ольга Зубкова.

Елена Шнуркова

Ольга Зубкова

«Вроде все не плохо, но ощущения не те, оргазма нет, эмоций тоже, и часто это сопровождается сухостью, болью». На помощь приходит врач эстетической гинекологии. Только он сможет предложить, как можно усилить ваши ощущения во время интимной близости.

ТОП 1 – интимный плазмолифтинг

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Панацея или миф? Чего ждать от уколов в интимные зоны? Плазмолифтинг – инъекционное введение в ткани собственной плазмы. Она эффективно снимает воспаления и позволяет обойтись без оперативного вмешательства во многих случаях.

Наша плазма богата тромбоцитами, гормонами, витаминами, белками, способствующими общему омоложению организма и ускорению лечения гинекологических заболеваний.

Плазмолифтинг рекомендован при:

- воспалительных процессах малого таза,

- эрозии шейки матки,

- гормональных нарушениях,

- лейкоплакии,

- недержании мочи,

- лечении бесплодия,

- эндометрите,

- рубцах, в том числе после родов,

- подготовке к беременности или ЭКО,

- после родовой деятельности,

- дискомфорте во время полового акта,

- сухости влагалища и трещинах слизистых,

- отсутствии оргазмов,

- менопауза.

Как проводится плазмолифтинг:

- у пациентки из вены берут кровь;

- затем пробирка с ней помещается в центрифугу, где плазма отделяется от основной массы;

- полученную плазму инъекционно вводят в ткани слизистой оболочки шейки матки и влагалища.

Преимущества плазмолифтинга:

- абсолютно комфортная процедура - без неприятных ощущений,

- нет проблем и осложнений - абсолютная стерильность,

- отсутствие аллергии - собственная плазма,

- мощный противовоспалительный эффект,

- видимый результат - улучшение состояния мочеполовой и гормональных систем.

Ощутимый результат: после первого сеанса

Длительность сеанса: 20 минут

Результат сохраняется: до 1,5 - 2 лет.

ТОП 2 – интимная пластика влагалища

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Широкое преддверие и «растянутость» стенок ухудшает удовлетворенность женщины и снижает ощущения у мужчины. Такая близость не приносит удовлетворения.

Интимная пластика – это полная реконструкция стенок влагалища:

- все приобретает первозданный вид (как ДО родов),

- лечатся начальные стадии недержания мочи

В пластику входит:

- «ушивание» влагалища,

- реконструкция мышц тазового дна,

- восстановление ткани слизистой промежности.

Кому рекомендовано:

- женщинам после родов (широкое влагалище и/или преддверие),

- опущение стенок влагалища,

- недержание мочи (при чихании/кашле).

Результат сохраняется: на всю жизнь

Длительность операции: до 1 часа

ТОР 3 – интимное лазерное омоложение

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Все "девочки", привыкли уделять нимание внешности: косметологи, ботокс, пластика. Чего только не придумано сегодня. А об интимных местах как-то неудобно говорить, поэтому и не доходят до них ни руки, ни время. А ведь они, как никто другой, нуждаются в «апгрейде», тем более после родов.

Интимное лазерное омоложение - возможно единственная безоперационная методика восстановления после родов.

Лазерное омоложение влагалища – сужение и восстановление чувствительности за одну процедуру. Почему? Все просто!

Мгновенный ВАУ результат, комфортно, без реабилитации.

Рекомендовано при:

- растяжении стенок влагалища после родов,

- низком тонусе стенок влагалища,

- сухости влагалища,

- начальных стадиях недержания мочи,

- неудовлетворенности качеством интимной близости,

- снижении чувствительности.

Результат - поразителен и заметен уже после первого сеанса!

- Многократно возрастает удовольствие от секса (причем для обоих партнеров),

- Влагалище становится более узким и чувствительным, его стенки подтягиваются,

- Увеличивается производство естественной смазки, вследствие чего пропадают зуд и чувство сухости,

- Улучшается тонус влагалища,

- Половые губы уменьшаются и подтягиваются - получается очень красивый эстетический эффект.

Полное восстановление: 5-7 дней

Результат сохраняется: до трех лет.

Длительность сеанса: 5-7 минут, а удовольствие - на несколько лет.

ТОР 4 – лечение недержания мочи

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Об этом женщины стесняются говорить.

Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни женщины. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха.

У женщин же чаще всего встречается стрессовое недержание мочи.

Почему недержание назвали стрессовым? Потому что подтекание мочи возникает при воздействии провоцирующих факторов, таких как бег, прыжки, кашель, чихание, секс.

Каковы причины стрессового недержания мочи?

- беременность и роды,

- подъем тяжестей,

- хронический кашель и запоры,

- ожирение и сахарный диабет,

- хронические инфекции мочеполовых путей,

- дефицит гормонов,

- врожденная слабость соединительной ткани.

Варианты лечения стрессового недержания мочи:

- медикаментозное – прием препаратов,

- интимный фитнес – эффект остается, при регулярных занятиях,

- лазерное лечение - эффект до 1.5-2 лет,

- плазмотерапия – эффект до 1 года,

- гиалуроновая кислота - эффект до 1-1.5 лет.

Слинговая операция – эффект на всю жизнь.

Суть операции: установка слинга. Это синтетический имплантат – заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении.

Материал гипоаллергенный, не разлагается и не изменяется со временем. Не вызывает аллергических реакций, не влияет на кровоток во внутренних органах.

Показания:

- стрессовое недержание мочи у женщины,

- цистоцеле (пролапсе мочевого пузыря во влагалище).

Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Длительность операции: 20 минут, а результат на всю жизнь

ТОП 5 – интимная контурная пластика

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Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

За одно посещение поможет получить желаемые ощущения и перейти на новый уровень качества интимной жизни.

Для чего:

- устранение асимметрии половых губ

- увеличение головки клитора для повышения чувствительности

- коррекция стенок влагалища

- устранение дряблости кожи

- увлажнение слизистых оболочек

- восполнение объема мягких тканей в области половых губ

- лечение начальных стадий недержания мочи

- устранение эстетических дефектов

- уменьшение размеров влагалища

Как проводится процедура:

- местная анестезия,

- введение стерильного филлера.

Гиалуроновая кислота – природный фермент и на 100% безопасна для организма. Входит в состав кожи и является основным компонентом природной биохимической смазки.

Главное: повышается самооценка, приобретается уверенность, так как часто из-за проблем в интимной зоне мы чувствуем себя некрасивыми и нежеланными – это сильно сказывается на личной жизни. И один небольшой укол может все исправить.

Длительность сеанса: 20 минут

Эффект сохраняется: до 1,5 - 2 лет.

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