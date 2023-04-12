Рефлексотерапия. Острый вопрос

Одним из способов избавиться от многих болезней в санатории «Краинка» является процедура рефлексотерапии. Наш консультант - главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко.

Главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко

Процедуры рефлексотерапии активно используются в ежедневной практике врача – рефлексотерапевта. Это и воздействие на биологически активные точки лазером, теплом, электричеством, лекарственными препаратами, различными металлами, точечным массажем. Шаблона лечения не существует, все очень индивидуально, и приходится учитывать множество факторов: возраст пациента, тяжесть и длительность основного и сопутствующих заболеваний, наличие противопоказаний и многое другое.

Развеиваем мифы. Иглоукалывание - это больно!

На самом деле, это не так, и процедура настолько комфортна, что ее с легкостью переносят как дети, так и пациенты весьма почтенных лет, а часть из них еще и сладко дремлет под тихие звуки музыкального сопровождения сеанса лечения. Показаний для лечения методом иглоукалывания великое множество, всего не перечесть, но можно выделить основные направления:

- заболевания опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы,

- желудочно - кишечного тракта и нарушения обмена веществ.

- лечении различных неврозов,

- заболеваний кожи,

- мочеполовой систем мужчин и женщин.

- лечение табакокурения.

Последнее особенно актуально в связи с рекламой здорового образа жизни, ограничительных мер, связанных с курением, да и с весьма высокой стоимостью сомнительного «удовольствия».

Индивидуальную методику лечения табакокурения в санатории, успешно внедрил в практику еще в 80-ые годы минувшего века, врач – невролог Лоенко Александр Максимович. Методика осуществляется и развивается по настоящее время, получая великолепные результаты.

ВАЖНО

Процедура иглоукалывания может проводится как самостоятельно, так и в составе комплексного санаторно – курортного лечения. Положительные результаты пациенты отмечают уже во время курса лечения. Основной же результат формируется в течение 1- 2 месяцев. Как правило, отметив позитивные изменения в своем здоровье, пациенты становятся приверженцами лечения методом иглоукалывания и с удовольствием повторяют курсы иглоукалывания по нескольку раз в год.

.