Рефлексотерапия. Острый вопрос
Одним из способов избавиться от многих болезней в санатории «Краинка» является процедура рефлексотерапии. Наш консультант - главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко.
Главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко
Процедуры рефлексотерапии активно используются в ежедневной практике врача – рефлексотерапевта. Это и воздействие на биологически активные точки лазером, теплом, электричеством, лекарственными препаратами, различными металлами, точечным массажем. Шаблона лечения не существует, все очень индивидуально, и приходится учитывать множество факторов: возраст пациента, тяжесть и длительность основного и сопутствующих заболеваний, наличие противопоказаний и многое другое.
Развеиваем мифы. Иглоукалывание - это больно!
На самом деле, это не так, и процедура настолько комфортна, что ее с легкостью переносят как дети, так и пациенты весьма почтенных лет, а часть из них еще и сладко дремлет под тихие звуки музыкального сопровождения сеанса лечения. Показаний для лечения методом иглоукалывания великое множество, всего не перечесть, но можно выделить основные направления:
- заболевания опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы,
- желудочно - кишечного тракта и нарушения обмена веществ.
- лечении различных неврозов,
- заболеваний кожи,
- мочеполовой систем мужчин и женщин.
- лечение табакокурения.
Последнее особенно актуально в связи с рекламой здорового образа жизни, ограничительных мер, связанных с курением, да и с весьма высокой стоимостью сомнительного «удовольствия».
Индивидуальную методику лечения табакокурения в санатории, успешно внедрил в практику еще в 80-ые годы минувшего века, врач – невролог Лоенко Александр Максимович. Методика осуществляется и развивается по настоящее время, получая великолепные результаты.
ВАЖНО
Процедура иглоукалывания может проводится как самостоятельно, так и в составе комплексного санаторно – курортного лечения. Положительные результаты пациенты отмечают уже во время курса лечения. Основной же результат формируется в течение 1- 2 месяцев. Как правило, отметив позитивные изменения в своем здоровье, пациенты становятся приверженцами лечения методом иглоукалывания и с удовольствием повторяют курсы иглоукалывания по нескольку раз в год.
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