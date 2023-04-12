Рак легкого – скрытый враг

Для успешного лечения очень важно выявить онкологию на самой ранней стадии. Наш консультант – заведующий Отделением лучевой диагностики ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер», врач - рентгенолог Алексей Пушкаренко.

врач - рентгенолог Алексей Пушкаренко

Прогноз лечения рака легких

По данным Всемирной организации здравоохранения, основная причина рака легких — курение. Около 80% всех зарегистрированных случаев рака легких связано с этой вредной привычкой. Каждый год в нашей стране диагноз «рак легких» ставится примерно 60 тысячам людей.

При периферическом поражении легкого прогноз довольно оптимистичный: в этом случае процесс развития опухоли протекает медленно и может растянуться на годы. Однако при этом типе рака больной очень долго не чувствует никаких изменений в состоянии здоровья, не испытывает боли и может даже не догадываться о болезни.

Если опухоль имеет центральное расположение, прогноз ухудшается. Болевой синдром развивается рано, и все признаки рака легких выражены более ярко.Поэтому всем жителям Тульской области в возрасте 55 лет и старше обязательно нужно пройти скрининг в рамках диспансеризации по месту жительства.

Причины рака легких у мужчин и женщин

Как уже было сказано, основная причина развития рака легких — курение. Своевременный отказ от этой вредной привычки существенно снижает риск, однако не исключает его полностью. Другие факторы:

- производственные вредности, связанные с токсичными веществами;

- наличие хронических заболеваний легких, таких как туберкулёз и ХОБЛ;

- наследственная предрасположенность;

- риск возникновения рака лёгких увеличивается в возрасте от 45 до 85 лет.

Симптомы

Чаще всего рак легких обнаруживается случайно, во время планового медосмотра или обследования по другому поводу. Нередко развитие опухоли протекает бессимптомно.

Основные симптомы:

- одышка и трудности во время вдоха;

- потеря веса;

- постоянная усталость;

- хронический сухой кашель;

- немного повышенная температура;

- боль в грудной клетке, которая усиливается на вдохе;

- осиплость: появляется и исчезает безо всяких видимых причин.

Как видно, ранние признаки рака легких не кажутся такими уж страшными, и большинство людей просто игнорируют их.

Признаки, которые заставляют людей обращаться к врачу:

- Постоянная боль в груди. Нередко больные жалуются на боль в плече и наружной стороне руки. Это значит, что поражены нервные волокна.

- Надсадный мучительный кашель с отделением мокроты. В мокроте нередко заметны кровь или гнои.

- Хриплый или сиплый голос.

- Нарушения процесса глотания.

- Заметное увеличение лимфатичетических узлов над ключицами.

Ранняя диагностика

Если вы курите или бросили, но стаж курения более 30 лет, а ваш возраст более 55 лет, то вам необходимо пройти скрининг рака легких. Он проводится в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, в том числе в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере. О месте проведения исследования следует уточнить в медицинской организации, к которой вы прикреплены.

В рамках скрининга всем пациентам проводится низкодозовая КТ лёгких. Это обследование с минимальной лучевой нагрузкой и позволяет выявлять образования в легких на ранней стадии. На обычных рентгенограммах и флюорограммах он практически не диагностируется.

При наличии хронических заболеваний лёгких необходимо регулярное наблюдение у врача терапевта. В диагностике рака легкого бронхоскопическое исследование занимает важное место, позволяет выявить опухоль, в том числе на ранних стадиях и получить материал для гистологического исследования. Оценка гистологического материала позволяет выбрать правильный метод лечения.

Лечение

После установления диагноза в полном объеме применяются все существующие на сегодняшний день для лечения рака легких методы как хирургического, лучевого лечения, так и все виды противоопухолевой лекарственной терапии. В том числе проведение иммунной и таргетной терапии. Вопрос о тактике лечения решается на консилиуме.

ВАЖНО

В Тульской области в структуре заболеваемости рак легких занимает первое место среди мужчин (около 17% от всех онкологических заболеваний) и девятое место от всех онкологических заболеваний среди женщин после рака молочной железы, половых органов и органов пищеварения.

Где пройти обследование

Один раз в год посетите смотровой кабинет, где проводится осмотр на онкопатологию наружных локализаций: рака кожи, молочных желез, шейки матки, предстательной железы, периферических лимфоузлов, щитовидной железы, тела матки, слизистой оболочки полости рта, прямой кишки.

Начиная с 21 года, и далее каждые три года проводится диспансеризации населения, в ходе которой выполняется целый ряд исследований, в том числе и по онкологии. Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по месту жительства.

Обращайтесь в регистратуру!

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться по телефону (4872)33-81-41, www.tood-tula.ru

ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер»

.