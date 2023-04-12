Рак легкого – скрытый враг
Для успешного лечения очень важно выявить онкологию на самой ранней стадии. Наш консультант – заведующий Отделением лучевой диагностики ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер», врач - рентгенолог Алексей Пушкаренко.
врач - рентгенолог Алексей Пушкаренко
Прогноз лечения рака легких
По данным Всемирной организации здравоохранения, основная причина рака легких — курение. Около 80% всех зарегистрированных случаев рака легких связано с этой вредной привычкой. Каждый год в нашей стране диагноз «рак легких» ставится примерно 60 тысячам людей.
При периферическом поражении легкого прогноз довольно оптимистичный: в этом случае процесс развития опухоли протекает медленно и может растянуться на годы. Однако при этом типе рака больной очень долго не чувствует никаких изменений в состоянии здоровья, не испытывает боли и может даже не догадываться о болезни.
Если опухоль имеет центральное расположение, прогноз ухудшается. Болевой синдром развивается рано, и все признаки рака легких выражены более ярко.Поэтому всем жителям Тульской области в возрасте 55 лет и старше обязательно нужно пройти скрининг в рамках диспансеризации по месту жительства.
Причины рака легких у мужчин и женщин
Как уже было сказано, основная причина развития рака легких — курение. Своевременный отказ от этой вредной привычки существенно снижает риск, однако не исключает его полностью. Другие факторы:
- производственные вредности, связанные с токсичными веществами;
- наличие хронических заболеваний легких, таких как туберкулёз и ХОБЛ;
- наследственная предрасположенность;
- риск возникновения рака лёгких увеличивается в возрасте от 45 до 85 лет.
Симптомы
Чаще всего рак легких обнаруживается случайно, во время планового медосмотра или обследования по другому поводу. Нередко развитие опухоли протекает бессимптомно.
Основные симптомы:
- одышка и трудности во время вдоха;
- потеря веса;
- постоянная усталость;
- хронический сухой кашель;
- немного повышенная температура;
- боль в грудной клетке, которая усиливается на вдохе;
- осиплость: появляется и исчезает безо всяких видимых причин.
Как видно, ранние признаки рака легких не кажутся такими уж страшными, и большинство людей просто игнорируют их.
Признаки, которые заставляют людей обращаться к врачу:
- Постоянная боль в груди. Нередко больные жалуются на боль в плече и наружной стороне руки. Это значит, что поражены нервные волокна.
- Надсадный мучительный кашель с отделением мокроты. В мокроте нередко заметны кровь или гнои.
- Хриплый или сиплый голос.
- Нарушения процесса глотания.
- Заметное увеличение лимфатичетических узлов над ключицами.
Ранняя диагностика
Если вы курите или бросили, но стаж курения более 30 лет, а ваш возраст более 55 лет, то вам необходимо пройти скрининг рака легких. Он проводится в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, в том числе в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере. О месте проведения исследования следует уточнить в медицинской организации, к которой вы прикреплены.
В рамках скрининга всем пациентам проводится низкодозовая КТ лёгких. Это обследование с минимальной лучевой нагрузкой и позволяет выявлять образования в легких на ранней стадии. На обычных рентгенограммах и флюорограммах он практически не диагностируется.
При наличии хронических заболеваний лёгких необходимо регулярное наблюдение у врача терапевта. В диагностике рака легкого бронхоскопическое исследование занимает важное место, позволяет выявить опухоль, в том числе на ранних стадиях и получить материал для гистологического исследования. Оценка гистологического материала позволяет выбрать правильный метод лечения.
Лечение
После установления диагноза в полном объеме применяются все существующие на сегодняшний день для лечения рака легких методы как хирургического, лучевого лечения, так и все виды противоопухолевой лекарственной терапии. В том числе проведение иммунной и таргетной терапии. Вопрос о тактике лечения решается на консилиуме.
ВАЖНО
В Тульской области в структуре заболеваемости рак легких занимает первое место среди мужчин (около 17% от всех онкологических заболеваний) и девятое место от всех онкологических заболеваний среди женщин после рака молочной железы, половых органов и органов пищеварения.
Где пройти обследование
Один раз в год посетите смотровой кабинет, где проводится осмотр на онкопатологию наружных локализаций: рака кожи, молочных желез, шейки матки, предстательной железы, периферических лимфоузлов, щитовидной железы, тела матки, слизистой оболочки полости рта, прямой кишки.
Начиная с 21 года, и далее каждые три года проводится диспансеризации населения, в ходе которой выполняется целый ряд исследований, в том числе и по онкологии. Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по месту жительства.
Обращайтесь в регистратуру!
При наличии направления в онкодиспансер можно записаться по телефону (4872)33-81-41, www.tood-tula.ru
ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер»
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