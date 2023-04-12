ЖК «КУЛИК» - комфорт в гармонии с природой

Жилой комплекс «КУЛИК» - пример умной застройки, органично вписавшейся в экосистему

Название жилого комплекса не случайно: рядом водоем естественного происхождения Кулик. Совсем недалеко и река Упа. Это значит, что выезжать на поиски живописных мест для отдыха всей семьей, не придется. Они в прямом смысле у вас под окнами.

Название жилого комплекса не случайно: рядом водоем естественного происхождения Кулик

Чтобы оценить экологическую составляющую жилого комплекса, мы приехали в Мясново, на 2-ой Клинской проезд. Дорога из центра заняла 15 минут. А когда вышли из машины, нас встретила настоящая весна: свежий воздух, простор и, конечно же, дружное пение птиц, которое теряется в городском шуме. Тут же вспомнился логотип ЖК – изящный кулик в гнездышке. Он, кстати, мне сразу понравился. Ассоциация с уютным семейным гнездом налицо, задумка верная.

В обустроенном дворе сданного дома I очереди мы пообщались с жителями.

- Я и раньше жил в Мясново, люблю свой район, тут и новую квартиру выбирал. Но даже думать не мог, что здесь появится такой современный и уютный жилой комплекс. Когда первый раз увидел информацию про «КУЛИК», обратил внимание на фразу «комплекс комфорт-класса», подумал, что уловка… Теперь понимаю – ни в коем случае! Тут действительно комфортно. А какая красота вокруг: зелень, тишина, никаких небоскребов напротив, вид с балкона – до горизонта! Дом сдали вовремя, все, что было обещано, исполнили. Планировки грамотные, - рассказывает Андрей Валентинович. – Живем в гармонии с собой и природой.

- В июне будет год, как мы переехали сюда, - говорит Анна. - С точки зрения экологии место шикарное! Вокруг старые сосны, русские березы. Вид с балкона каждое утро заряжает позитивом на целый день: долина, залитая туманом, лесополоса и частные домики внизу. Балкон с панорамными окнами - отдельная тема! Но и про планировки скажу: мы выбирали долго, здесь оказалось все настолько продуманным, что сразу развеялись все сомнения. Бесшумные лифты, огромные коридоры в подъездах, много света. До работы - на Красноармейский проспект - добираюсь на машине за 10 минут.

Ну что тут скажешь, раз столько положительных эмоций, значит все сделано правильно. Место, действительно, удачное: рядом нет промышленных предприятий. Ощущение, что живешь за городом, но в тоже время и до центра недалеко. Даже, когда «КУЛИК» полностью достроят, суеты здесь не будет: в проекте предусмотрена система «двор без машин», запарковаться можно будет с наружной стороны комплекса, места хватит и жителям, и гостям.

В стиле города

Жилой комплекс комфорт-класса «КУЛИК» - пять домов переменной этажности. В ходе реализации проекта использованы прогрессивные архитектурные и строительные решения. Обратили внимание на остекленные фасады в европейском стиле - минималистично, строго, изящно…

Застройщик тульский, честно и ответственно строит в городе свой третий большой объект. Строит по графику, из надежных современных материалов. Судите сами: кирпич Braer, оконные профили Rehau, вентканалы Schiedel, газовые котлы Ariston, лифты Otis…

Будущая инфраструктура говорит о серьезности проекта и заботе застройщика о жителях

Будущая инфраструктура говорит о серьезности проекта и заботе застройщика о жителях. Все необходимые социальные объекты рядом уже сейчас. В будущем на территории комплекса появится продуктовый супермаркет, полицейский участок, шлагбаумы на въездах. Со сданным домом I очереди уже обустроены спортивные и детские площадки.

В планах – собственная набережная. Застройщик направил обращение в администрацию города и ждет разрешения благоустроить территорию вдоль естественного водоема рядом с ЖК «КУЛИК».

Удобство и функционал

Особенность жилья комфорт-класса – эргономичность планировок. Квартира может быть небольшой, но каждый квадратный метр в ней использован эффективно. Никаких длинных коридоров, лишних углов или выступов.

Уютные придомовые территории - визитная карточка ЖК "Кулик"

Квартиры в ЖК «КУЛИК» спроектированы по проекту smart, все внимание на европланировки. Главная их особенность – объединенная с гостиной кухня. Это дает полезный функционал: появляется идеальное пространство для приема гостей и приятных семейных вечеров. Есть и особо интересные решения, к примеру, кухня-гостиная с отдельным кабинетом. Прямо находка для руководителей, работающих удаленно.

Ну что, начинаем выбирать? Пожалуйста:

ЕВРО-2: площадь от 36 до 54 м2, стоимость от 3,2 млн рублей.

ЕВРО-3: площадь от 56 до 71 м2, стоимость от 4,5 млн рублей.

ЕВРО-4: площадь от 70 до 71 м2, стоимость от 6 млн рублей.

ЕВРО-4К: площадь от 77 до 78 м2, стоимость от 6,4 млн рублей.

СТУДИЯ: площадь от 25 до 39 м2, стоимость от 2,5 млн рублей.

И еще несколько важных моментов: в квартирах предусмотрено индивидуальное газовое отопление, нет унылых стояков, разводка отопления идет по полу. Концепция «доступная среда» предполагает безбарьерный доступ в подъезд, а также входы в дом как со стороны улицы, так и со двора.

Да и про сами подъезды умолчать было бы негуманно. Само название - подъезд - к ним подходит постольку-поскольку. Это общественные пространства с дизайнерскими интерьерами. Мы смогли увидеть всю эту красоту своими глазами. Светлые, уютные холлы отделаны декоративной штукатуркой, яркие акценты в продолжении стиля фасадов, удобная навигация до квартиры… Создается особая атмосфера, которая поднимает настроение, располагая к общению.

Как купить выгодно

При приобретении недвижимости в ЖК «КУЛИК» можно использовать все возможные ипотечные программы, включая ипотеку с господдержкой. Но есть и особая изюминка. Один из банков-партнеров* разработал для этого объекта индивидуальное предложение. Работает так: вы выбираете квартиру, вносите первоначальный платеж - 15%, а потом отдыхаете до сдачи дома, перечисляя банку ежемесячно формальную сумму от 1000 рублей. Таким образом, платежи по ипотеке начнутся только после сдачи дома.

В апреле застройщик планирует объявить старт продаж III очереди. Это значит, что вас ждут весьма приятные цены.

Кстати, уже в апреле застройщик планирует объявить старт продаж III очереди. Это значит, что вас ждут весьма приятные цены. А если ждать не хочется, обратите внимание на II очередь: дома сдадут уже в этом году.

Офис продаж ЖК «КУЛИК»:

Тула 2-ой Клинской проезд, д. 6.

(4872) 38-47-00, (903) 840-47-00.

www.gkkulik.ru

*ПАО Сбербанк. Ставка от 5,7% годовых, срок от 12 до 369 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис Электронной регистрации», при оформлении страхования жизни и здоровья в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Перечисление суммы кредита двумя частями: 15% - первон. взнос, вторая часть - при вводе объекта в эксплуатацию.

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