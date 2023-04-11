12 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 13:00 - ул. Дзержинского, 5; пер. Садовый, 1 (котельная);

с 9:00 до 14:00 - Мясново: Одоевское ш., 106, 116; ул. М. Жукова, 4, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 10;

с 9:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 12; ул. Станиславского, 12-а, 8-а, 10-а, 12-б; ул. Н. Руднева, 56, 58, 60, 60-а, 56-г; 3-й Южный пр-зд, 12; ул. Ген. Маргелова, 1, 1-а, 3, 5;

с 9:00 до 17:00 - ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Мусоргского, 16; ул. Планерная, 1-8; ул. Белинского, 81, 86, 91; ул. Комарова, 50, 52; ул. Декабристо, 141-175 (нечётн.); ул. Мира, 17-б, 19-а; ул. Тульского Рабочего полка, 102-а, 102-б;

с 9:30 до 14:00 - ул. Халтурина, 1, 3; ул. Революции, 14, 21, 27, 29; ул. Демонстрации, 22, 26-а; ул. Лейтейзена, 12-г.