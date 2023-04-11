Министр обороны РФ Сергей Шойнгу проверил выполнение гособоронзаказа в Туле

Фото: министерство обороны РФ

Сегодня, 11 апреля, Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Так, генерал армии проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Ему доложили о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

Фото: министерство обороны РФ

Помимо этого, главе российского военного ведомства продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов. На данный момент новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство.

После Сергей Шойгу провел совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и профильными органами военного управления, на котором они обсудили вопросы и поручения, отданные президентов РФ.

Фото: министерство обороны РФ

Министр обороны России заявил, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно помогать в работе для их оперативного разрешения.