Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 11 апреля, 61 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 373 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 2 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 342 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.