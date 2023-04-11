11 апреля в Тулу приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 11 апреля, в Тулу с рабочим визитом приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу. По предварительной информации, он собирается посетить несколько оборонных предприятий в городе.

Напомним, 4 апреля президент РФ Владимир Путин посетил «Тулажелдормаш». Он осмотрел производство и пообщался с работниками предприятия, а также провел заседание Президиума Государственного совета РФ по теме развития промышленности в условиях санкционного давления.