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Общество11 апреля 2023 8:20

11 апреля в Тулу приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу

Он посетит ряд оборонных предприятий
Михаил КОРЕНЮГИН
11 апреля в Тулу приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу

11 апреля в Тулу приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 11 апреля, в Тулу с рабочим визитом приедет министр обороны РФ Сергей Шойгу. По предварительной информации, он собирается посетить несколько оборонных предприятий в городе.

Напомним, 4 апреля президент РФ Владимир Путин посетил «Тулажелдормаш». Он осмотрел производство и пообщался с работниками предприятия, а также провел заседание Президиума Государственного совета РФ по теме развития промышленности в условиях санкционного давления.

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