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Общество27 декабря 2022 14:31

На маршруте № 13 в Туле появился сияющий гирляндами новогодний трамвай

Фото праздничного вагона опубликовано в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
На маршруте № 13 в Туле появился сияющий гирляндами новогодний трамвай

На маршруте № 13 в Туле появился сияющий гирляндами новогодний трамвай

Фото: соцсети

Украшенный трамвай помогает гостям и жителям Тулы почувствовать приближение новогоднего праздника.

Пока не совсем ясно, чья это инициатива — всего трамвайного депо или отдельно взятого вагоновожатого, но такая иллюминация, хоть и в меньших масштабах — в рамках традиций тульского транспорта. В былые годы среди водителей проводился даже конкурс на лучшее украшение салона. Не отставали от них и частники. Пока же расцвеченный трамвай — единственное подобное украшение на улицах города.

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