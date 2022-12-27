В Тульской области накрыли завод контрафактного алкоголя Фото: материалы пресс-служб

С июля 2021 года злоумышленники самостоятельно производили алкогольную продукцию, хранили ее в различных помещениях и впоследствии сбывали в розничных магазинах и торговых павильонах региона вопреки требованиям федерального законодательства об обязательной маркировке. Суточная производительность достигала 1000 литров.

Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря совместной работе регионального Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Тульской области. Непосредственно из цеха изъято около 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, часть спиртосодержащей жидкости также хранилась в канистрах, их количество и объем на данный момент уточняются.

В настоящее время проводятся обыски, допрашиваются причастные лица, назначены экспертизы, устанавливаются точки сбыта алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело.