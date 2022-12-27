Николай Воробьев: «Единая Россия» проводит предпраздничную акцию «С Новым годом, ветеран!»

Более 200 участников и инвалидов Великой Отечественной войны получат наборы для чаепития

По доброй традиции региональное отделение «Единой России» в рамках федеральной акции «С Новым Годом, ветеран!» и партийного проекта «Историческая память» подготовило более 200 подарочных наборов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории региона.

Активисты партии, депутаты совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» приступили к адресной доставке подарочных комплектов фронтовикам

Активисты партии, депутаты совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» в эти дни приступили к адресной доставке подарочных комплектов в дома и квартиры наших дорогих, уважаемых фронтовиков. В поздравительном наборе есть всё для праздничного чаепития по-тульски – суворовские конфеты, пряник, белевские пастила и зефир, шоколад, чай и печенье.

«Единая Россия» проводит предпраздничную акцию «С Новым годом, ветеран!»

- Третий год подряд «Единая Россия» совместно с социальными партнерами проводит эту предновогоднюю акцию, – говорит секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Мы стараемся подарить нашим дорогим ветеранам – представителям славного поколения победителей – тепло душевной заботы и внимание. В канун Нового года сердечные поздравления и подарки особенно важны и приятны пожилым людям. Еще раз сказать фронтовикам искренне «спасибо», пожелать здоровья и благополучия – радость и большая честь для каждого из нас. Особенно такие встречи с Героями незабываемы и важны для волонтеров, наших активистов, представляющих молодежное крыло партии. Поддержка участников войны, их семей, патриотическое воспитание подрастающего поколения – приоритетное направление народной программы «Единой России», нашего партийного проекта и большого общего дела сохранения памяти о подвиге и героизме солдат Победы.