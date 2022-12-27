Стало известно время прощания с Федором Григорьевичем Романовским - основателем Племенного хозяйства "Лазаревское"

Вчера, 26 декабря, на 74-м году из жизни ушел Почетный гражданин Тульской области, ветеран агропромышленного комплекса, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства России Федор Григорьевич Романовский.

Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Алексей Дюмин:

- Федор Григорьевич был талантливым, мудрым руководителем, честным, открытым человеком. Он посвятил жизнь ответственному труду на благо тульской земли, многое сделал для развития сельского хозяйства региона. Память о Федоре Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах.

Проститься с Федором Григорьевичем можно будет завтра, 28 декабря.

В 11:00 - отпевание во Всехсвятском соборе города Тулы.

В 12:30 - церемония захоронения на центральной аллее Смоленского кладбища.

Редакция " Комсомольской правды" присоединяется к словам соболезнования родным Федора Григорьевича.