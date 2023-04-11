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Происшествия11 апреля 2023 7:00

Мужчина без водительских прав устроил жесткое ДТП в Ефремове

В аварии пострадали два человека
Михаил КОРЕНЮГИН
Мужчина без водительских прав устроил жесткое ДТП в Ефремове

Мужчина без водительских прав устроил жесткое ДТП в Ефремове

Фото: соцсети

В городе Ефремов Тульской области вечером 9 апреля произошло жесткое ДТП. По информации полицейских, водитель, устроивший аварию, не имеет права управления транспортными средствами.

Так, 23-летний мужчина, управляя транспортным средством «ГАЗ-330232», врезалась в припаркованные у правого края проезжей части автомобили. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 35-летний пассажир грузового транспортного средства. Первому оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали в больницу с различными травмами.

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