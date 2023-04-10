11 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 12; ул. Маргелова, 1, 3, 5; ул. Ген. Маргелова, 1-а; пр-зд Вильямса, 1, 2, 3; пер. Мусорсгского, 2-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1-5 (нечётн.), 2-6 (чётн.); пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3; ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а; ул. Мусоргского, 8, 10; пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6; ул. Комбайновая, 16, 17, 18; ул. 1-я Песчанная, 18-27; 5-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 1, 3;
с 9:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 50; ул. М. Горького, 3, 5, 18; Венёвское ш., 13, 16, 24, 31, 31-а, 41-а; ул. Октябрьская, 81, 83; ул. Кауля, 56-74 (чётн.); пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а; ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.); ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 158-б;
с 9:30 до 13:00 - ул. Свободы, 37, 41, 47, 52, 56, 56-а, 58-а; ул. Бундурина, 45;
с 13:00 до 15:30 - ул. Свободы, 37, 41, 47, 52, 56, 56-а, 58-а; ул. Бундурина, 45; ул. Л. Толстого, 105.