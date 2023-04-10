Около полумиллиона цветов высадят в этом году на улицах Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Туле приступили к уходным работам за зелеными насаждениями, к которым относится снятие зимнего укрытия с теплолюбивых растений, санитарная обрезка деревьев и кустарников, рыхление прикорневой почвы и внесение удобрений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, работы проведу на 184 объектах. Весной они коснутся более 3300 деревьев, почти 25 тысяч кустарников и около 2 тысяч 400 многолетних цветов. Завершить их планируют во второй декаде мая.

После, во второй половине июня рабочие приступят к стрижке кустарника на 50 объектах. Также в 2023 году в Туле запланирована высадка зеленых насаждений, а именно: 400 лип, кленов и рябин, более 2 тысяч 800 кустарников, 200 тысяч луковичных и более 244 тысяч однолетний цветов.