Коронавирус в Тульской области: 24 новых случая заболевания за последние сутки на 10 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 10 апреля, 63 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 312 жителей региона. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 324 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.