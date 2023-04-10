Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Туле о необходимости соблюдения ПДД

Мероприятие провели железнодорожники совместно с ГИБДД и студентами-волонтерами

Провели его железнодорожники совместно с ГИБДД и студентами-волонтерами из техникума железнодорожного транспорта им. Б.Ф.Сафонова. Водителям автотранспорта раздали памятки, напомнили, как важно быть внимательными при пересечении железной дороги и какими могут последствия нарушений правил.

Кроме того, с целью профилактики железнодорожники проводят специальные профилактические беседы на автомобильных предприятиях и в автошколах Тульской области.

С начала года на Московской железной дороге произошло 7 столкновений машин с поездами. При этом в Тульской области в январе-марте текущего года, также как и за аналогичный период 2022 года, ДТП на переездах не зафиксированы. Это стало возможным во многом благодаря проводимой профилактической работе.

МЖД призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.