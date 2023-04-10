«Все для Победы 71»: Тульская область отправила очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО

Для участников СВО передали и региональную тульскую прессу: выпуски свежих газет в том числе предоставила и редакция "Комсомолки в Туле"

В минувшие выходные по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина при участии партии «Единая Россия» на территорию ЛНР в адрес двух воинских подразделений доставлен очередной груз для нужд бойцов специальной военной операции. Он собран в рамках региональной акции «Все для Победы 71» силами коллективов предприятий и учреждений, социально ответственного бизнеса, активными гражданами, волонтерами, активистами Народного фронта, общественных организаций и партии «Единая Россия».

Груз доставила делегация Тульской области, в составе которой – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин, министр финансов Тульской области Александр Климов, депутат Тульской областной Думы Андрей Дубровский, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов.

В составе груза общим весом свыше 10 тонн: шины для большегрузных машин, бытовая техника, посуда, морозильные камеры и средства для охлаждения и хранения продуктов, бронирующая пленка для автомобильных стекол, бинокли, а также три квадрокоптера – их военным передало региональное отделение «Единой России». В канун праздника Пасхи партия также подготовила для защитников Отечества 600 куличей.

Для обеспечения подразделений питьевой водой туляки привезли 10 баков объемом 1000 литров каждый, а также 300 литров бутилированной воды.

Кроме этого, Министерство сельского хозяйства Тульской области при участии аграриев предоставили для бойцов более шести тонн овощей: картофель, морковь, свеклу, репчатый лук и капусту.

Для участников СВО передали и региональную тульскую прессу: выпуски свежих газет предоставили входящие в ИА «Регион 71» редакции «Тульских известий» и «Тулы», а также «Комсомольской правды в Туле» и «Тульского областного вестника «Единая Россия».

- Мы продолжаем участвовать в формировании и доставке дополнительной помощи для участников СВО и стараемся учитывать все пожелания и просьбы, поступающие с передовой, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Благодаря акции «Все для Победы 71» удается регулярно организовывать отправки грузов в зону СВО со всем необходимым, чтобы бойцам было легче выполнять свои задачи в полевых условиях.