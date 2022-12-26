Расписание некоторых пригородных поездов в Тульской области изменится в период новогодних и рождественских праздников

В предпраздничные и праздничные дни скорректировано расписание некоторых пригородных поездов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во время праздников движение электричек в Тульской области будет организовано следующим образом:

31 декабря и 7 января – расписанием субботы;

8 января – расписанием воскресенья.

Обращаем внимание пассажиров, что пригородные поезда №№6914/6913, 6906/6905 сообщением Калуга-1 – Тула и поезда №№6904/6903, 6916/6915 сообщением Узловая – Калуга-1 будут курсировать только с 1 по 6 января.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».