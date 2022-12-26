"Лазаревская лавка": топ-100 в 40 магазинах

27 декабря в тульском ТЦ "Континент" откроется 40-я "Лазаревская лавка".

ПХ "Лазаревское" только что стало победителем Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" 2022 года, племенному хозяйству вручен почетный знак "За достижения в области качества". Расширившаяся до четырех десятков магазинов торговая сеть позволяет тулякам доподлинно убедиться в справедливости этого признания.

Открытия магазинов фирменной сети "Лазаревская лавка" традиционно сопровождаются дегустацией натуральной продукции тульского племенного хозяйства. В ТЦ "Континент" на ул. Вильямса, 32, в преддверии Нового года ожидается настоящий праздник - с ведущим, праздничной программой и, конечно же, накрытыми столами. Угощаться приглашают с 14 до 18 часов: можно будет попробовать настоящую колбасу из мяса собственного производства, а в магазине, как и во всех остальных "Лазаревских лавках" - купить и ее, и десятки остальных наименований премиальной продукции. "Оливье" получается особенно вкусным из "Докторской" колбасы, если она сделана по классическоу рецепту ГОСТа. Тогда она приобретает естественный нежный вкус с мягкими сливочными нотками. Или из "ветчинной" - мягкой, очень сочной, с насыщенным мясным вкусом и деликатной пряностью, возникающей от приправ, а не искусственных усилителей и улучшителей. А нарезку украсит, к примеру, карбонад "По-венски", его делают из свинины и говядины высших сортов, разная текстура и цвет которых дадут потрясающе красивый срез на тарелке.

На минувшей неделе в Ефремове по ул. Мира, 7, открылась 39-я "Лазаревская лавка".

Любителям кулинарить самостоятельно стоит обратить внимание на отборное свежее мясо: говяжья вырезка "Экстра" или свиная - запечь их может любой обладатель духовки. Кроме того, лазаревское мясо превосходно идет и на стейки. Из него не выделяется ничего, кроме мясного сока: племхоз сам выращивает и поставляет корма для своего поголовья, не используя никаких фармацевтических "хитростей".

Впрочем, можно обойтись и готовой кулинарией, линейка которой у "Лазаревского" расширилась этой осенью чуть ли не вдвое.

...А первое утро наступившего года хорошо встретить стаканом кефира. Он из цельного молока собственных дойных коров. Или ряженки, которая сделана из топленого молока с большим содержанием белка и жира - может помочь от повышенного давления.

Вся продукция "Лазаревского" в этом году стала доступна на сервисе онлайн заказов и доставки прямо со своего завода. На сайте store.lazarevo.ru можно заказать весь ассортимент предприятия, это парное мясо, пятидневное молоко и огромная линейка полуфабрикатов и кулинарии. Йогурты, запеканки, колбасы, рулеты, творог, топленое молоко и творог из топленого молока... - перечень составил бы сотню с лишним наименований самого разного вкуса для любых предпочтений. Объединяет его одно: натуральность и качество. Что в "Лазаревской лавке", что в онлайн сервисе продаются исключительно натуральные продукты, без примесей, увкуснителей и консервантов.

В интернете можно купить без очереди. В лавке - предварительно попробовав деликатес. Весь декабрь продолжались дегустации в Алексине, в магазинах на рынке "Стрелецкая слобода" и на ул. 50 лет Октября, 19А, а также в Дубне на Первомайской ул., 28. В пятницу там ждут с трех до шести вечера, по субботам с 11 утра и до часа дня, а 30 числа, когда наступает время готовить праздничный стол, с 10 утра и до часа.

В ТЦ "Континент" на ул. Вильямса, 32, в преддверии Нового года ожидается настоящий праздник - с ведущим, праздничной программой и, конечно же, накрытыми столами.

ВАЖНО

Награждение победителей Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" 2022 года прошло 20 декабря этого года в Тульском государственном музее оружия. Премию "За достижения в области качества" получила коммерческий директор ООО ПХ «Лазаревское» Елена Вячеславовна Лизунова.

- Для нас важно постоянно расти и развиваться, сохраняя при этом безупречное качество, - говорит Елена Вячеславовна. - Гордимся своими успехами и достижениями.

Среди победителей в различных номинациях — представители крупных компаний, а также малого бизнеса. Награды и памятные дипломы были вручены остальным участникам.

Награжденных поздравили глава Тулы Ольга Слюсарева, председатель Тульской региональной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов, заместитель министра труда и социального развития Светлана Илюшина, представитель ГК «Ростех» в Тульской области Константин Данилов.