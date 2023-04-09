Коронавирус в Тульской области: 22 новых случая заболевания за последние сутки на 9 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 9 апреля, 62 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 249 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 0 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 300 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.